Maduro Venezuela'da asgari ücretin de kripto para birimi Petro'ya bağlanacağını söyledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ağustos DHA) – Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, devlet destekli kripto para birimi Petro’nun ülkenin ikinci ulusal para birimi olacağını açıklamasının ardından, ülke genelinde arttırılması hedeflenen asgari ücretin de Petro’ya bağlı olacağını söyledi.

Petro’nun 60 dolar veya Venezuela’nın ulusal para birimi bolivardan Pazartesi günü beş sıfır atılmasının ardından 3,600 bolivar değerinde olacağını söyleyen Maduro, asgari ücretin de 1,800 bolivar olarak belirleneceğini belirtti.

