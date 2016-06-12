Maduro: Referandum seneye olur



Başkent Caracas'ta bir açıklama yapan Maduro, hükümet karşıtlarının talep ettiği referandumun ancak gelecek yıl yapılabileceğini söyledi. Maduro “Muhalefet ülkeyi ateşe vermek istiyor ama başaramıyor. Eğer şartlar yerine getirilirse, referandum gelecek yıl yapılır, nokta” diye konuştu.

Venezuela'da muhafazakar muhalefet ittifakı MUD, Maduro yönetiminin görevde kalıp kalmayacağının oylanacağı bir referandum düzenlenmesi talebiyle 1 milyon 800 binden fazla imza toplamış ve imza dilekçesini mayıs ayında Ulusal Seçim Konseyi'ne iletmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro referandum girişimini pazartesi günü yüksek mahkemeye götüreceğini de konuşmasında ifade etti. Maduro ayrıca toplanan imzalar arasında, ölmüş insanlara, çocuklara ve oy kullanma yeterliliği olmayanlara ait 11 bin imza olduğu yönündeki iddiayı da tekrarladı.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena dilekçenin hukuki geçerliliği olup olmadığını tespit etmek için 20-24 Haziran arasında 200 bin imzacının parmak izlerinin inceleneceğini söyledi. Lucena ülkede şiddet kullanılan protestoların olması halinde sürecin “derhal” durdurulacağını da kaydetti.

Ulusal Seçim Konseyi'nin parmak izi incelemesinden sonra yeşil ışık yakması halinde referandumun gerçekleşebilmesi için muhalefetin 4 milyon imza daha toplaması gerekiyor.

Muhalefetin üzerinde Venezuela yasalarından kaynaklı olarak zaman baskısı yüksek. Halkoylamasının 10 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılması durumunda, Maduro'nun referandumu kaybetmesi halinde dahi erken seçimlere gidilemiyor. O takdirde Maduro'nun yardımcısı yasama döneminin sonuna kadar devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

Zira Venezuela anayasaya göre devlet başkanının görev süresinin sona ermesine 2 yıl veya daha az süre kala referandumla görevinden olması halinde yerine devlet başkanı yardımcısı görevi devralıyor.