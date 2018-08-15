Maduro: Petro Venezuela'nın ulusal para birimlerinden biri olacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, petrol destekli ulusal kripto para birimi Petro’nun ülke içerisinde ulusal para birimi olarak kullanılacağını duyurdu.

Maduro yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada yönetimin sahibi olduğu petrol şirketi PDVSA’nın Petro’yu para birimi olarak kullanmaya başlayacağını ve yönetimin ayrıca Petro’ya bağlı yeni bir maaş sistemi ve hizmetler için yeni bir fiyatlandırma sistemi oluşturacağını söyledi. ABC’de yer alan habere göre Maduro şöyle konuştu:

“Gelecek Pazartesi’den itibaren Venezuela Petro’nun değeri ve fiyatı temel alınarak oluşturulacak yeni bir hesap birimine sahip olacak. Söz konusu hesap birimi ülkenin ikinci birimi olacak ve PDVSA petrol endüstrisinde zorunlu hesap birimi olarak kullanılmaya başlanacak.”

Maduro’ya göre Petro temelli yeni maaş ve fiyatlandırma sistemleri “çalışanların gelirlerinde tatmin edici bir gelişim olacak” ve “maksimum perakende fiyatının yeniden ortaya çıkmasına sebep olacak”.

