Maduro: Petro başka bir kripto para birimine çevrilebilecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Venezuela hükümeti, devletin resmi kripto para birimi Petro’nun bu yıl içinde satın alınması durumunda, herhangi bir başka para birimine ya da başka kripto para birime çevrilebileceğini duyurdu.

Petro için henüz bir kripto para birimi cüzdanı oluşturulmadığı için alıcılara bir sertifika veriliyor.

Venezuela İletişim ve Bilgi Bakanlığı (Minci), Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun, bir önceki hafta gerçekleştirdiği Kripto Varlıklarlar İlgili Faaliyetlerin Denetimi (Sucancrip) ziyaretinde bir Petro tasarruf planına imza attığını açıkladı.

Yerel basına göre, Maduro, 31 Aralık tarihine kadar Petro satın alanların, ellerindeki kripto para birimini isterlerse uluslarası bir para birimine isterlerse de başka bir kripto para birimine çevirebileceklerini söyledi.

Minci duyurusunda, 31 Aralık tarihinden sonra Petro’nun internet üzerinde yapılan alışverişlerde kullanılabileceği belirtildi.

Venezuela Ekonomi Bakanı ve eski Başkan Yardımcısı Tarek El Aissami, imzalanan tasarruf planına göre, Petro 90, 180 ya da 270 gün sonra iade edilebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Maduro da, “Bu süre içinde Petro’nun bir işe yarayıp yaramadığını da görmüş oluruz” dedi.

