-MADURO: KADDAFİ LİBYA'DA KARAKAS (A.A) - 21.02.2011 - Venezüella Dışişleri Bakanı Nicolas Maduro, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ''Trablus'ta görevinin başında'' olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığının bildirisine göre, Maduro, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'yla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Kaddafi'nin Trablus'ta bulunduğunu, devletin verdiği yetkilerini yerine getirdiğini, ülkenin içinde bulunduğu durumla mücadele ettiğini ve böylece İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'ın sorumsuzca yaptığı yorumların yalanlandığını'' söyledi. William Hague, ''Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Güney Amerika ülkelerinden Venezüella'ya gitmekte olduğunun'' iddia edildiğini söylemişti. Öte yandan El Arabiya televizyonu, Kaddafi'nin ''kısa bir süre içerisinde bir konuşma yapacağını'' duyurdu. Haberde, ayrıntı verilmedi.