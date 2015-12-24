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Dünya
Deutsche Welle

Madrit'te 'imkânsız hükümet arayışı'

İspanya'da on yıllardır kanıksanan siyasi tabloyu değiştiren genel seçim sonuçları, yeni hükümet kuruluşunu neredeyse 'imkânsız' hale getiriyor. Meclise giren dört parti arasında koalisyon denklemleri kuruluyor.

24 Aralık 2015 18:05


İspanya'da geçen hafta yapılan genel seçimler, muhafazakâr Halk Partisi'nin (PP) mecliste mutlak çoğunluğu yitirmesi ile sonuçlandı. Sosyal demokrat çizgideki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) oy kaybına uğrarken, solcu Podemos (Başarabiliriz) hareketi sandıktan üçüncü parti olarak çıkmayı başardı. Liberal Ciudadanos (Vatandaşlar) İspanya meclisine (Congreso) dördüncü parti olarak girmeye hak kazandı.

Erken seçim spekülasyonları

Yeni hükümet kuruluşu için yapılacak görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor. Bazı İspanyol gazetelerinde erken seçim ihtimali spekülasyonlarına yer veriliyor. Yasalar uyarınca, parlamentoda yeni hükümet için yapılacak ilk oylamayı izleyen iki ay içinde başbakan seçilemezse genel seçimin yenilenmesi gerekiyor.

'Alman modeli' örnek olur mu?

Parlamentodaki mevcut aritmetik doğrultusunda üç farklı hükümet senaryosu üzerinde duruluyor. Bunlar arasında muhafazakârlar ile sosyalistler arasında kurulacak "büyük koalisyon" da bulunuyor. Almanya'daki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) - Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki koalisyonun örnek alınması öneriliyor. Bunun istikrarlı bir çoğunluk hükümetine zemin sunacağı belirtiliyor. Ancak İspanyol muhafazakarları ile sosyalistler arasındaki derin görüş ayrılıkları böyle bir ittifakı neredeyse imkânsız kılıyor.

'Neden imkânsızı istemeyelim?'

"Büyük koalisyon" ihtimalini değerlendiren El Mundo gazetesi, "Bir Katolik için Tanrıyı inkar neyse, bir Sosyalist için de Büyük Koalisyon o anlama geliyor" ifadesini kullanıyor. El Pais gazetesinin yorumunda ise, "Neden imkânsızı istemeyelim?" sorusu dile getiriliyor. PSOE yönetimi PP ile bir koalisyona sıcak bakmıyor. PSOE Genel Başkan Yardımcısı Cesar Luena, "Rajoy ve PP'ye karşı oy kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Liberal Ciudadanos'un tavrı

PP'nin Ciudadanos'la gireceği muhtemel merkez sağ koalisyonu da zor görünüyor. Öncelikle iki parti milletvekillerinin toplamı parlamentoda mutlak çoğunluğa ulaşamıyor. Diğer taraftan Ciudadanos yönetimi PP ile koalisyon istemiyor. Güven oylamasında Ciudadanos milletvekillerinin çekimser kalmayı yeğleyeceği belirtiliyor.

Katalonya faktörü sol ittifaka engel

PSOE ve Podemos'un bölgesel bazı partilerle birlikte kuracağı "Sol İttifak" da ihtimaller arasında anılıyor. İttifak parlamentoda yeterli oyu da alabilirdi. Ancak Podemos'un Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılması planlanan referanduma destek vermesi, PSOE'nun tepkisini çekiyor. "Katalonya faktörü"nün muhtemel sol parti koalisyonunu önleyebileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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