Madrid'in gözü Barcelona'dan gelecek açıklamada

Madrid yönetiminin İspanyol anayasının korumak için elinden geleni yapacağını belirten Adalet Bakanı Rafael Catala, Katalonya'nın özerklik statüsünü sona erdirme seçeneğini örnek olarak gösterdi.

Avrupa Birliği Komisyonu ise her iki tarafa diyalog çağrısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı Yardımısı Frans Timmermanns, bugün Starsbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada AB'nin bu konuda arabuluculuk görevi üstlenmeyeceğini söyledi. Timmermans bunun İspanya'nın iç meselesi olduğunu kaydetti.

Medya: Bağımsızlık ilanı yakında

Katalan Başkanı Carles Puigdemont'un konuyla ilgili bu akşam bir açıklama yapması bekleniyor.

Medyada yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Katalan yönetimi gelecek hafta başında İspanya'dan bağımsızlığını ilan edecek.

Katalan Başkanı BBC'ye verdiği demecinde bağımsızlık için bu haftanın sonu ya da gelecek haftanın başında harekete geçebileceklerini belirtmişti.

Puigdemont, Katalonya ile merkezi yönetim arasında herhangi bir iletişim bulunmadığını da belirtti. Katalan parlementosunun pazartesi günü konuyla ilgli toplanıp atılacak adımları kesinleştirmesi bekleniyor.

İspanya Kralı'nın açıklaması

İspanya Kralı 6. Felipe de dün akşam Katalonya kriziyle ilgli televizyondan halka seslendi.

Kral yaptığı açıklamada mevcut gelişmeleri son derece ciddi olarak nitelendirdi ve birlik çağrısında bulundu.

Konuşmasında referandumda oy kullanmak isteyen Katalanlara yönelik polis şiddetinden bahsetmemesi nedeniyle eleştirilen Kral, referandumla İspanyol anayasının çiğnendiğini belirtti.

Referandumdan bağımsızlık çıktı

İspanya'daki merkezi hükümetin tüm itirazına rağmen Katalan hükümeti 1 Ekim'de İspanya'dan bağımsızlık için referanduma gitmişti.

İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin askıya alınması yönündeki kararına rağmen yapılan referandumu engellemek için İspanyol polisi vatandaşlara şiddet kullanmış ve çıkan olaylarda Katalan yönetiminin verilere göre 900 kişi yaralandı.

Katılımın yüzde 40,3 dolayında kaldığı referandumda halkın yüzde 90'ından fazlası bağımsızlık yönünde oy kullandı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/ap, MK/ÖA