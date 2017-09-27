Madrid'den Katalonya'daki seçim lokallerini kapatma hazırlığı

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu engellemek için girişimlerini sürdürüyor. İspanya hükümet sözcüsü, Katalonya polisinin cuma gününden itibaren seçim lokallerinin kontrolünü üstleneceğini duyurdu. Başsavcılık da Katalonya polisine seçim lokallerinden sorumlu olan kişilerin tespit edilmesi, açılacak lokallerin kapatılması ve pazar gününe dek gözetim altında tutulması talimatını verdi.

Katalonya Polisi Mossos d'Esquadra’nın Sözcüsü başsavcılığın talimatının normal bir şekilde yerine getirileceğini duyurdu.

Referandumun işleyişi, büyük ölçüde özerk, ancak İspanyol yasalarına uymakla yükümlü Katalonya polisinin tutumuna bağlı. İspanya merkezi hükümeti, bunu kontrol altına alabilmek için hafta sonunda Katalan polisinin denetimini ele almış ve Mossos d'Esquadra'yı İspanyol jandarmasının (Guardia Civil) emrine bağlamıştı.

Katalanlar referandumdan vazgeçmiyor

İspanya hükümeti, ekonomik açıdan ülkenin en güçlü bölgelerinden biri kabul edilen Katalonya’daki bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor. İspanya Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı ilan etse de Katalonya yerel yönetimi referandum kararından vazgeçmiyor. Yerel yönetimden konu ile ilgi yapılan açıklamada sandık görevlilerine oy verme işlemlerinin mümkün olması için haber gönderildiği bildirildi. Katalonya hükümetinin dış ilişkiler bakanı Raul Romeva, halkın pazar günü oy kullanmaktan alıkoyulamayacağını savundu. "İnsanlar pazar günü dışarı çıkacak ve kitleler halinde barışçıl bir biçimde oylarını kullanacak" diye konuşan Romeva "Bundan hiç şüphem yok. Yeterince oy pusulası, seçim sandığı ve lokali olacaktır" dedi.

İspanya Başsavcılığının eylül ayı ortasında düğmeye basması ile Katalonya Belediye Başkanı, okul müdürleri ve üniversite rektörleri gibi seçim lokallerinin hazırlanmasını destekleyenlere karşı operasyon başlatılmış, geçen hafta 14 kişi gözaltına alınmıştı. İspanya Anayasa Mahkemesi'nin günlük 12 bin euro para cezası kesme tehdidinin ardından seçim komisyonu istifa etmişti. Polis yaklaşık 10 milyon oy pusulasına el koymuş ve referandumla ilgili 59 internet sitesi kapatılmıştı.

Trump'tan Rajoy'a destek

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu planıyla yaşanan gerilim, İspanya Başbakanı Rajoy'un Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede de gündeme geldi. Rajoy’a destek veren Donald Trump, "İspanya muhteşem bir ülke ve bir bütün olarak kalmalıdır" diye konuştu.

Rajoy'un referandum nedeniyle Cuma günü Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapılacak AB liderler zirvesine katılmayacağı belirtiliyor. Madrid hükümeti, Vatikan’ı da bağımsızlık referandumu konusuna karışmaması yönünde uyardı. Medyaya, yaklaşık 400 Katalan rahip ve kilise görevlisinin Papa Françesko’ya başvurarak bağımsızlık referandumu için destek istediği yönünde haberler yansımıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/kna, BD/BK