Madrid'den Katalonya için son ültimatom

Katalonya ve Madrid yönetimi arasında siyasi gerginlik sürerken, Madrid Savcılığı Katalonya Emniyet Müdürü'nün tutuklanmasını talep etti. Savcı Anayasa Mahkemesi'nin referandumu askıya alma kararına riayet etmemek ve vatandaşları "kışkırtmakla" suçladığı Emniyet Müdürü Josep Luis Trapero hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma yürütüyor. Madrid'deki mahkeme soruşturma kapsamında ifadesini aldığı emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı, ancak yurt dışına çıkış yasağı koyarak, iki haftada bir mahkemeye giderek imza vermesine hükmetti.

Madrid'den ültimatom

Bağımsızlık ilanını erteleyen Katalonya'ya İspanya'dan son ültimatom geldi. İspanyol hükümeti Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'a bağımsızlık ilanına dair tutumunu açıklaması için perşembe günü saat 10.00'a kadar süre verdi. Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria yaptığı açıklamada, Puigdemont'un bağımsızlık konusunda açıklama yapmasının zaruri olduğunu belirtti.

Madrid yönetiminin Katalonya'ya bağımsızlık ilanına dair tavrına açıklık getirmesi için tanıdığı süre bugün sona ermişti. Soraya Saenz de Santamaria Katalan liderin somut bir pozisyon belirlemeyerek kafaları karıştırdığını söyledi. Başbakan Yardımcısı, "Böylesine önemli bir konuda biz net bir tavır sergiliyoruz ondan da bunu bekliyoruz" dedi.

Mektup trafiği

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Katalonya liderine ilettiği mektupta hayal kırıklığı içinde olduğunu dile getirerek, "11 Ekim'deki uyarıya yanıt vermeme kararınızdan üzüntü duyuyorum" demişti. İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido ise hafta sonunda yaptığı açıklamada, Puigdemont'dan somut bir yanıt gelmemesi halinde, bağımsızlık ilanında bulunulduğundan yola çıkacaklarını kaydetmişti.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont İspanyol hükümetine ilettiği mektupta, önümüzdeki iki ay içinde Madrid yönetimi ile diyalog içinde olmanın en önemli siyasi hedefi olduğunu belirtmiş, Madrid yönetimi ise bu açıklamayı yeterli bulmamıştı.

Özerklik iptal edilebilir

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen düzenlenen bağımsızlık referandumunda yüzde 90 oranında "evet" oyu çıkmıştı. Seçimlere katılım oranı yüzde 43 olarak açıklanmıştı. Bağımsızlık referandumunun düzenlendiği gün İspanyol güvenlik güçleri bazı oy verme merkezlerini kapatmış, seçmenlerle polis arasında arbede yaşanmıştı. Katalonya lideri Puigdemont 11 Ekim'de açıklama yaparak özerk bölgenin bağımsızlığı hak ettiğini söylemiş, ancak resmi olarak bağımsızlık ilan etmemişti.

Bunun üzerine Madrid yönetimi Katalan lidere beş gün süre tanıyarak özerk yönetimden bağımsızlık konusundaki kararını açıklamasını talep etmişti. İspanyol hükümeti Katalonya'nın resmen bağımsızlık ilan etmesi durumunda, anayasanın 155. maddesi uyarınca Katalonya'nın özerklik statüsünü iptal edebileceğinin sinyalini vermişti.

dpa/AFP, HT/BK

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