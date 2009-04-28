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Yaşam

Madrid'de şıklık yarıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye Madrid ziyaretinde eşlik eden First Lady Bruni, şıklığı ve zarafetiyle İspanya Prensesi Letizia ile yarıştı.

28 Nisan 2009 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye Madrid ziyaretinde eşlik eden First Lady Carla Bruni, şıklığı ve zarafetiyle Zarzuela Sarayı'nda kendilerini karşılayan İspanya Prensesi Letizia ile yarıştı. Dar kesimli giysileri tercih eden Carla Bruni ve Prenses Letizia'nın şıklık yarışı gözlerden kaçmadı.

Nicolas Sarkozy İspanya Kraliçesi Sofia ile samimi bir şekilde selamlaşırken sarayda oldukça sıcak bir sohbet yaşandığı belirtildi. First Lady Carla Bruni, 2 günlük ziyaret için bavullar dolusu Gucci ve Dior marka giysiyi beraberinde İspanya'ya taşıdı.

Bu arada geçtiğimiz haftalarda kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero'ya 'gerzek' ve 'sönük' dediği iddia edilen Sarkozy, merakla beklenen görüşmesini gerçekleştirdi. Bu konunun gündeme gelmediği açıklandı.

Yeni saçı Jackie Kennedy stili

Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy'ye dünkü İspanya gezisi sırasında eşlik eden ve şık kıyafetleri ile dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni, ABD'nin efsanevi First Lady'lerinden Jackie Kennedy Onassis'ten ilham aldığı yeni saç modeli ile de dikkat çekti.

İspanya gezisi için seçtiği dar siyah kıyafeti ile 'elegan' bir görüntü sergileyen 41 yaşındaki First Lady'nin güzelliğinden İspanya Kralı Juan Carlos da etkilendi.

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