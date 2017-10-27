Madrid'de Senato Katalonya'nın özerkliğini oylayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – İspanya’da Özerk Katalonya Bölgesi lideri Carles Puigdemont, Madrid hükümetiyle ayrılıkçılar arasında yaşanan krizi çözmek için yapması istenen erken seçimi yapmayacağını açıkladı. Madrid’de Senato bugün bölgenin özerkliğinin askıya alınmasını oylayacak.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, geçen hafta yaptığı açıklamada anayasanın 155. maddesine dayanarak Özerk Katalonya Bölgesi hükümetini feshetme kararı aldıklarını açıklamış ve konuyu İspanya Senatosu’na göndermişti. Senato konuyla ilgili oylamayı bugün yapacak.

Puigdemont’un bölgenin özerkliğinin askıya alınmasını durdurmak için seçim yapılacağını açıklaması bekleniyordu. Barselona’daki Meclis\'in avlusunda konuşan Puigdemont, merkez hükümetin seçime gidileceği takdirde özerkliği askıya almayacaklarını garantilemediklerini vurgulayarak, “Ben eğer garanti verilseydi seçime gitmeye hazırdım. Ama bugün seçimi meşrulaştıracak bir garanti yok” dedi.

Madrid’in Katalan hükümetini feshetme kararı almasının ardından dün bir konuşma yapması beklenen Katalan Lider Puigdemont konuşmasını önce erteledi sonra iptal etti.

Katalonya hükümeti merkez hükümete vereceği cevabı tartışırken binlerce üniversite öğrencisi de dün Barselona sokaklarında gösteri gerçekleştirdi. Katalonya’da gösteri yapan binlerce öğrenci tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesini istiyor. (Fotoğraflı)