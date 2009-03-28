Madrid'de bir PKK'lı daha yakalandı

İspanya'da eski DEP milletvekili Remzi Kartal'ın ardından terör örgütü PKK üyesi Eyyüp Doru'nun da yakalandığı bildirildi.



İspanyol polisinin, nevruz kutlamasına katılmak üzere Madrid'de bulunan Remzi Kartal'ı 24 Mart'ta yakaladıktan sonra operasyona devam ettiği ve Eyyüp Doru adlı kişiyi de yakaladığı kaydedildi.



Bu arada 2006 yılından bu yana terörizm suçundan hakkında uluslararası arama, yakalama ve tutuklama emri bulunan Kartal'ın, Ulusal Mahkeme hakimi Fernando Andreu tarafından ifadesi alındıktan sonra cezaevine konulduğu bildirildi.



Kartal'ın, Belçika'da siyasi sığınma hakkı olduğunu söylediği ancak Türkiye tarafından çıkarılmış uluslararası tutuklama emrini göz önünde tutan İspanyol hakimin konuyu hukuki olarak araştırmak için Kartal'ı cezaevine gönderdiği belirtildi.



Türk resmi makamları Remzi Kartal hakkında Türkiye'de verilen mahkeme kararlarını İspanyol hakime ulaştırırken, yasal prosedür gereği Kartal'a Türkiye'ye iadeyi kabul edip etmeyeceği sorulacağı, etmemesi halinde ceza mahkemesine başvurulacağı ifade edildi.



Eyyüp Doru'nun da ifadesi alındıktan sonra büyük olasılıkla cezaevine gönderileceği belirtildi.

