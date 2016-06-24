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Dünya
Deutsche Welle

Madrid: Cebelitarık'ın egemenliğini paylaşalım

İspanya, İngilizlerin Avrupa Birliği'nden çıkış kararı almasının ardından Cebelitarık Boğazı'nın egemenliğinin Madrid ve Londra arasında paylaşılmasını istiyor.

24 Haziran 2016 16:09


İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margallo, Brexit referandumundan ayrılma kararı çıkması üzerine Cebelitarık Boğazı'nın egemenliğinin geçici olarak Londra ve Madrid arasında paylaşılmasını önerdi.

İspanyol Bakan, İber Yarımadası'nın güneyindeki bölgenin bir tür "ortak bir egemenlik"le İspanya'ya da bağlanması gerektiğini ifade etti.

Onda Cero Radyosu'na konuşan Bakan Garcia-Margallo, "Cebelitarık'ta İspanyol bayrağının dalgalanacağı an artık daha yakın" ifadelerini kullandı.

Garcia-Margallo, Cebelitarık'le nasıl bir ilişki kurulacağının tespit edilmesi ve bölgenin Avrupa Birliği'nin iç pazarında kalıp kalmayacağına karar verilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta yapılan Brexit referandumunda yüzde 96 oranında Avrupa Birliği'nde kalınması yönünde oy çıktı.

Cebelitarık, İspanya'nın itirazlarına rağmen Utrecht Antlaşması ile 1713'te Birleşik Krallık'ın hakimiyeti altına girmişti.

İspanya sınırındaki Cebelitarık, büyük oranda Avrupa Birliği pazarına bağımlı bir ekonomiye sahip. Yaklaşık 6,5 kilometre yüzölçümüne sahip Cebelitarık'ın nüfusu ise yaklaşık 35 bin.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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