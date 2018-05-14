T24 LogoT24 Logo
Spor

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın galibi Zverev oldu!

Alexander Zverev, Avusturyalı raket Dominic Thiem'ı 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı

14 Mayıs 2018 01:28

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yenen Alman Alexander Zverev kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 3 numarası Alexander Zverev ile dünya sıralamasının 7. basamağındaki Dominic Thiem karşılaştı.

Bu turnuvadaki ilk finalini oynayan Zverev, son şampiyon Rafael Nadal'ı çeyrek finalde saf dışı bırakan Thiem'i 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. Masters turnuvalarındaki 3. şampiyonluğunu elde eden 21 yaşındaki Zverev, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.

ETİKETLER

Dominic ThiemAlexander Zverevmadrid açık tenistoprak kortnadal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24