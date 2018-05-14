Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın galibi Zverev oldu!

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yenen Alman Alexander Zverev kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek erkekler finalinde, dünya 3 numarası Alexander Zverev ile dünya sıralamasının 7. basamağındaki Dominic Thiem karşılaştı.

Bu turnuvadaki ilk finalini oynayan Zverev, son şampiyon Rafael Nadal'ı çeyrek finalde saf dışı bırakan Thiem'i 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. Masters turnuvalarındaki 3. şampiyonluğunu elde eden 21 yaşındaki Zverev, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.