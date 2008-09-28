Madonna'ya ceza

Amerikalı pop müzik yıldızı Madonna, Londra Wembley Stadyumu'nda verdiği konseri öngörülen saatten geç bitirdiği için yaklaşık 250 bin dolar cezaya çarptırıldı.



Madonna, Sticky+Sweet (Yapışkan ve Tatlı) turnesi kapsamında Londra Wembley Stadyumu'nda sahneye çıkma işini ağırdan alınca, bedelini ağır ödemek zorunda kaldı. Ünlü şarkıcı, öngörülen zamandan sonra bitirdiği konseri için geç kaldığı her 15 dakika başına 92 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.



Madonna'ya yaklaşık çeyrek milyon dolar (249.750) ceza kesen Wembley Stadyumu yetkilileri, ünlü sanatçının 11 Eylül'de verdiği konseri 40 dakika geç bitirdiğini belirtti. Madonna'nın 20.30'da başlaması gereken konseri, sanatçının sahneye geç çıkması nedeniyle 21.10'da başlamış, 22.30'da bitmesi gereken konser, 40 dakikalık gecikmeyle 23.10'da sona ermişti.