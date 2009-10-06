Madonna'nın tüm hitleri bir albümde

Madonna'nın müzik kariyerinin bütün hitlerini bir arada bulunduran best of albümü Celebration yayımlandı.
Madonna'nın 1990 yılında yayımladığı “Immaculate Collection” albümündeki ‘Rescue Me’ hariç bütün hit parçaları aynı albümde toplandı.
36 şarkıdan oluşan albümde 2 yeni Madonna şarkısı da bulunuyor. Bu şarkılardan ilki Jonas Akerlund imzalı klibiyle dikkat çeken ‘Celebration’ olurken diğeri hiphop dünyasının son yıllardaki bir numarası kabul edilen Lil Wayne ile kaydedilen ‘Revolver’ oldu.
Albümdeki şarkılar:
CD 1:
1 - Hung Up
2 - Music
3 - Vogue
4 - 4 Minutes
5 - Holiday
6 - Everybody
7 - Like A Virgin
8 - Into The Groove
9 - Like A Prayer
10- Ray Of Light
11- Sorry
12- Express Yourself
13- Open Your Heart
14- Borderline
15- Secret
16- Erotica
17- Justify My Love
18- Revolver
CD 2:
1 - Dress You Up
2 - Material Girl
3 - La Isla Bonita
4 - Papa Don’t Preach
5 - Lucky Star
6 - Burning Up
7 - Crazy For You
8 - Who’s That Girl
9 - Frozen
10- Miles Away
11- Take A Bow
12- Live To Tell
13- Beautiful Stranger
14- Hollywood
15- Die Another Day
16- Don’t Tell Me
17- Cherish
18- Celebration