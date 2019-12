Madonna'nın tüm hitleri bir albümde

Madonna'nın müzik kariyerinin bütün hitlerini bir arada bulunduran best of albümü Celebration yayımlandı.



Madonna'nın 1990 yılında yayımladığı “Immaculate Collection” albümündeki ‘Rescue Me’ hariç bütün hit parçaları aynı albümde toplandı.



36 şarkıdan oluşan albümde 2 yeni Madonna şarkısı da bulunuyor. Bu şarkılardan ilki Jonas Akerlund imzalı klibiyle dikkat çeken ‘Celebration’ olurken diğeri hiphop dünyasının son yıllardaki bir numarası kabul edilen Lil Wayne ile kaydedilen ‘Revolver’ oldu.



Albümdeki şarkılar:



CD 1:

1 - Hung Up

2 - Music

3 - Vogue

4 - 4 Minutes

5 - Holiday

6 - Everybody

7 - Like A Virgin

8 - Into The Groove

9 - Like A Prayer

10- Ray Of Light

11- Sorry

12- Express Yourself

13- Open Your Heart

14- Borderline

15- Secret

16- Erotica

17- Justify My Love

18- Revolver



CD 2:

1 - Dress You Up

2 - Material Girl

3 - La Isla Bonita

4 - Papa Don’t Preach

5 - Lucky Star

6 - Burning Up

7 - Crazy For You

8 - Who’s That Girl

9 - Frozen

10- Miles Away

11- Take A Bow

12- Live To Tell

13- Beautiful Stranger

14- Hollywood

15- Die Another Day

16- Don’t Tell Me

17- Cherish

18- Celebration