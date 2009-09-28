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Madonna'nın sütyenlerinden takacağım!

Sezen Aksu, yaz konserleri serisini, memleketi İzmir'de tamamladı.

28 Eylül 2009 03:00

Sezen Aksu, yaz konserleri serisini, memleketi İzmir'de tamamladı.

Sezen Aksu, konserin ilk 45 dakikasının ardından sözlerini yazdığı şarkıların doğuş hikayesini anlattı. İzmir'de üniversite 1'inci sınıfta okurken Ege Güzellik Merkezi adını taşıyan işletme açtığını belirten Aksu, "Asıl derdim şarkı söylemekti. Yaptığım besteleri merkezimize gelen müşterilere masanın üzerine vura vura söylüyordum. Hayat çok ilginç. Sonra geldi gitti o şarkılar İzmir'in dışına çıktı. Hayat bizim bildiğimiz kadar, görünen kadar değil. Arkası var ve arkası çok derin" dedi. Aksu bu kelimelerinin ardından Aysel Gürel'i de seslendirdiği "Firuze" adlı şarkıyla andı.

Madonna gibi yatak atacağım

Konserin ilk bölümü 1 saat 40 dakika sürdü. Eskiden 3 saat sahnede kaldığını artık 25 yaşında olmadığını belirten Aksu, şöyle dedi: "Madonna gibi yatak  koymak istiyorum sahneye. Onun sütyenlerinden takacağım. Aynısını yapmak gururumu inciteceği için onun sivri sütyenlerinin önüne motor taktıracağım. Önünde pervaneler olacak. Terbiyesizin birisi çıkarsa sütyenler yüzüne su fışkırtacak. Bebelerini getiren annelere süt temin edeceğim. Başka yerime de pervane takacağım. Sahne üstünde uçacağım. Adım o kadar serçeye çıkmış."

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