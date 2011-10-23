Madonna’nın kardeşi evsiz

T24- Madonna’nın erkek kardeşi Anthony bir yıldır sokaklarda yaşıyor, şişe toplayarak geçiniyor...





Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın ağabeyi Anthony Ciccone’nin (55) evsiz olduğu ortaya çıktı. Haber sitesi Michigan Messenger tarafından bulunan Ciccone yaklaşık 1 yıldır sokakta yaşadığını söyledi. 14 bin evsizin bulunduğu Michigan’da yaşayan Ciccone hayatını, Traverse kentindeki bir köprü altında sürdürüyor. 1 buçuk yıl önce babasına ait şarap imalatı yapan bir şirkette çalışan Ciccone işini kaybedince sokaklarda yaşamaya başladı.





Ciccone, “Kardeşim Madonna dahil tüm ailem bana sırt çevirdi. Zor zamanlarımda yanımda olmadılar. Kendime hep soruyorum, neden kardeşim milyonerken ben sokaklarda yatıyorum” diye konuştu.





Evsiz adam, “Hiç gelirim yok. Çöpten şişe toplayarak geçimimi sürdürüyorum” dedi. Ciccone, Michigan’ın soğuk havası nedeniyle ayağının soğuktan donduğunu ve kangren riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

