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Madonna'nın genç sevgilisi pornocu çıktı

Madonna'nın 22 yaşındaki manken sevgilisi Jesus Luz'un porno film çevirdiği ortaya çıktı.

14 Şubat 2009 02:00

Bir süre önce eşinden ayrılan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Madonna yeni bir skandalla karşı karşıya.

Ünlü şarkıcının 22 yaşındaki manken sevgilisi Jesus Luz'un porno film çevirdiği ortaya çıktı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Madonna'nın yeni sevgilisinin porno film çektiğinden haberi olmadığı belirtildi. 22 yaşındaki Brezilyalı mankenin ek iş olarak porno filmlerde rol aldığı belirtildi.

Skandalın ortaya çıkması sonrası açıklama yapan film yönetmeni Dailye Salles, "Jesus rol yaparken çok başarılıydı. O gerçek bir yıldız." dedi.

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