Madonna konserde 20 farklı telefon hattı istiyor

Madonna, konser için gittiği ülkerlerde uluslararası görüşme yapabileceği 20 farklı telefon hattı istiyor.

In Touch dergisinin haberine göre, Madonna kulisinde açık pembe renkli güller olmasını ve kendisine eşlik edecek grubun içinde bir de yoga eğitmeni bulunmasını arzu ediyor.

ABD’li şarkıcıyı yakından tanıyan bir kişi Daily Star gazetesine konuşarak konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Madonna’nın istek listesi herhalde dünyadaki bütün yıldızların listelerinden daha uzundur. Talep ettiği şeylerin mükemmel bir şekilde yerine getirilmesini istiyor. İstedikleri olmazsa da sahne performansının olumsuz etkileneceğini düşünüyor.”