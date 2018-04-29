T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Madonna'nın Brezilya polisi ile fotoğrafına tepki yağdı

Madonna'nın bir İspanyol turistin Brezilya polisi tarafından vurularak öldürülmesinden iki gün sonra Brezilya polisi ile kamuflaj giysisi içinde fotoğraf çektirmesi sosyal medyadan tepki topladı.

29 Nisan 2018 20:30

Madonna'nın bir İspanyol turistin Brezilya polisi tarafından vurularak öldürülmesinden iki gün sonra , Brezilya polisi ile kamuflaj giysisi içinde fotoğraf çektirmesi sosyal medyadan tepki topladı.

Rio de Janeiro'da askeri polis ile fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı Madonna, bu görseli Twitter'dan ve Instagram'dan paylaştı.

Fotoğraf daha sonra Rio de Janeiro askeri polisinin resmi hesabı tarafından da tekrar paylaşıldı.

Ancak daha iki gün önce Rocinha adlı 'favela'da (gecekondu mahallesi) Rio de Janeiro polisi, favelada turlayan 67 yaşındaki İspanyol turist María Esperanza Jiménez Ruiz'i vurarak öldürmüştü.

Rocinha'da son zamanlarda rakip uyuşturucu çeteleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Menajerinin düğünü için Brezilya'da olan Madonna'yı bazı sosyal medya kullanıcıları 'saygısız' olmakla suçladı.

Kimi kullanıcılar ise bu fotoğrafın 'masum insanları öldüren Brezilya polisine bir övgü niteliği' taşıdığını söyledi.

Brezilyalı teknoloji uzmanı Marco Gomes, 'Madonna'nın hiçbir fikri yok' yorumunda bulundu.

Kimileri ise "Madonna'nın polis koruması altında mı favelaları gezdiğini" sordu.

Ancak fotoğrafa olumlu yorumda bulunanlar da vardı; kimileri fotoğrafa 'bayıldığını' söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MadonnaBrezilyaJaneiroTwitterInstagramRioRocinhaMaría Esperanza Jiménez RuizMarco Gomes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24