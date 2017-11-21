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Yaşam

Madonna'nın 18 yaşında çektirdiği çıplak fotoğraflar açık arttırmada

​Fotoğraflar, 'Gotta Have Rock And Roll' adlı internet sitesi üzerinden satışa sunulacak

21 Kasım 2017 18:24

Pop müziğin yaşayan efsanesi Madonna, 18 yaşındayken çektirdiği çıplak fotoğrafları açık arttırma ile satışa çıkardı.

​Fotoğraflar, 'Gotta Have Rock And Roll' adlı internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Sputnik’in haberine göre, açık artırma ile satılacak fotoğrafların açılış fiyatları 500 dolardan başlıyor. Fotoğrafların bazılarında Madonna, çırılçıplak bir şekilde bale stüdyosunda dans ediyor. 1200-1500 dolar civarında alıcı bulması beklenen fotoğrafların çekilme tarihi ise 1977.

Kariyerine 80'lerin başında adım atan Madonna, büyük çıkışını yakalamadan önce fotoğrafçı Cecil I. Taylor'a çıplak pozlar vermişti.

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