Madonna'dan Taliban'a çıplak protesto

Sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Madonna bu kez Pakistan’da Taliban tarafından vurulan çocuk aktiviste destek vermek için konserinde soyundu. Sanatçının “dikkat çekmek için ucuz bir yol seçtiği” yönünde yazılan mesajlar sosyal medyada geniş yer buldu.

Sahnede gerçekleştirdiği “sıra dışı” şovlarıyla ünlü ABD’li şarkıcı Madonna “MDNA Tour” konser turnesinin Los Angeles ayağında verdiği “mesajla” yine adından söz ettirdi.

Ünlü sanatçı Pakistan’da Taliban tarafından okul servisinde vurulan ve yaşam savaşı veren aktivist Malala Yousafzay’ya destek vermek amacıyla sahnede soyundu.

Los Angeles’ta bulunan Staples Center’daki konserinde kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla ciddi bir mesele konuşmak istediğini söyleyen Madonna Pakistan’da kız çocukların okutulması için kampanya yürüten 14 yaşındaki Malala Yusufzay’a olanları duyduktan sonra ağladığını söyledi.

Entertainment Today sitesinin haberine göre salonda bulunan kalabalığa “eğitime destek” çağrısı yapan Madonna daha sonra sahnede soyunmaya başladı.

Hayranlarına arkasını dönerek sırtına yazdırdığı “Malala” yazısını gösteren Madonna daha sonra “Human Nature” adlı şarkısını genç kız için söyleyeceğini anons etti.

Ünlü sanatçının şovu özellikle Pakistanlılar tarafından Twitter’da yayınlanan mesajlarla eleştirildi.

Pakistanlılar Madonna’ya sosyal medya üzerinden “Malala’yı rahat bırak” ve “Cesur Malala’ya saygını sunmak için hiç de doğru bir yol değil” şeklinde seslendiler.

Yusufzay, BBC'nin Urduca servisine yaşadıkları bölgenin kontrolünü ele geçiren Taliban militanlarıyla yaşamanın nasıl bir şey olduğuyla ilgili yazdığı günlükle gündeme gelmişti.

“Gül Makai” ismiyle kaleme aldığı yazıları dünyanın ilgisini çekince Yusufzay, New York Times gazetesinin belgeselinde yer almıştı.

Küçük aktivist, kız çocuklarının eğitimi için verdiği mücadele nedeniyle geçen sene Pakistan hükümetinin ilk Ulusal Barış Ödülü almıştı.