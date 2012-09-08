Madonna, Obama'ya desteğini böyle gösterdi!

Ünlü şarkıcı Madonna yine adından söz ettirdi. Konserlerinde kışkırtıcı davranışları ve sürpriz çıkışları ile tanınan Madonna, New York konserinde de "Obama" çıkışı ile ses getirdi.

ABD'de 40 bin kişilik Yankee Stadyumu'nda konser veren Madonna, "Bugün size k..ımı değil ne hissettiğimi göstereceğim" dedikten sonra kıyafetinin büstiyerini omzundan sıyırdı ve seyirciye arkasını dönerek belindeki "Obama" yazısını gösterdi.

Hürriyet'in haberine göre; yazının geçici bir dövme olduğu tahmin ediliyor.

Madonna 2008'deki başkanlık seçimlerinde de Barack Obama'ya destek vermiş, konserlerine Obama'nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıkmıştı.

Barack Obama, Madonna'nın New York'ta konser verdiği sıralarda, Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığı kabul konuşmasını yapıyordu.