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Madonna'dan Meksiko'da fitness salonu

Ünlü pop şarkıcısı Madonna, 'Hard Candy Fitness' adlı ilk fitness salonunu Meksika'nın başkenti Meksiko'da açtı.

30 Kasım 2010 02:00

T24 -  Ünlü pop şarkıcısı Madonna, 'Hard Candy Fitness' adlı ilk fitness salonunu Meksika'nın başkenti Meksiko'da açtı.



Madonna'nın son albümünden esinlenerek 'Hard Candy Fitness' adı verilen salonlar zincirinin Meksika'daki diğer birinci sınıf spor salonlarından çok farklı olmadığı bildiriliyor.


Madonna, Meksiko kentini seçmesine gerekçe olarak, geçen yıl "Sticky&Sweet" turnesi için gittiği kentte, insanların enerjisini beğenmesini gösterdi.


Madonna'nın 2 bin 800 metrekare büyüklüğündeki fitness salonu Meksiko'nun elit kesimlerinin oturduğu 'Bospues de las Lomas' semtinde hizmet verecek.


Hard Candy Fitness salonlarının Arjantin, Rusya ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin büyük şehirlerinde de açılacağı bildiriliyor.



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