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Madonna'dan evine altın kaplama Türk hamamı

900 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Türk hamamı 400 bin dolara mal olacak

24 Mayıs 2015 10:27

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, iki yıl önce konser için geldiği İstanbul’da gittiği ve çok etkilendiği Türk hamamını New York Manhattan’daki evine yaptırmak üzere Antalyalı bir firmayla sözleşme imzaladı.

400 bin dolara kurulacak SPA merkezi, Türk hamamı, buhar odası, sauna, masaj odalarından oluşacak. Hamamda altın süsleme kullanılacak.

 

900 metrekarelik SPA merkezi

 

Projenin tasarım, imalat ve montajı dahil yaklaşık 2 aylık bir süreci kapsadığını belirten firma sahibi Elif Ural, Madonna’nın New York Manhattan’daki 28 odalı, 1945’lerde retro dizaynı döşenmiş tarihi evindeki Türk hamamı ve SPA merkezi için 900 metrekare alan kullanılacağını kaydetti.

 

Selçuklu mimarisi ve altın kaplama

 

Türk Hamamı ve SPA merkezinin yaklaşık 400 bin dolarlık bir proje olduğunu belirten Ural, "Madonna her şeyin çok kaliteli olmasını istiyor ve ABD’de olduğundan uzun yıllar sorun çıkarmamasını istiyor. Birçok alanında özel taşlar kullanılacak. Hamam mermerlerinde renk seçimleri oldu. Selçuklu mimarisi altınla birleştirilerek kullanılacak. Hamam tası, hamam kurnaları tamamı altın kaplama olacak ve özel üretimleri yapılıyor. Hamam dışındaki sauna, buhar odası, masaj odaları da altın kaplama mozaik özel bir taş olacak. Sadece bu taşı İtalya’dan alıyoruz ve diğerleri tamamen Türk malı ürünler" diye konuştu.

 

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