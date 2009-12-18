Madonna'dan ev kadını pozu

Moda devinin 2010 koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçen pop kraliçesi, bulaşıkları yıkarken, sebze soyarken ve bir tabak makarnayı iştahla yerken göründüğü pozlar vererek, bir ev kadını fantezisini canlandırıyor. Tasarımcı Stefano Gabbana, fotoğrafları çekerken Madonna’nın da iyi bildiğini belirttiği İtalyan sinemasındaki neorealizm (Yeni gerçekçilik) akımından esinlendiklerini belirtiyor. Gabbana, Madonna’nın evde de bulaşıkları yıkayan bir kadın olduğunu, hatta kendisini spagetti yerken de gördüğünü söylüyor.