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Madonna'dan ev kadını pozu

Gabbana, Madonna’nın evde de bulaşıkları yıkayan bir kadın olduğunu söyledi.

18 Aralık 2009 02:00

Tam tahıllar ve sebze ağırlıklı beslenerek uzun yaşamayı vaat eden ‘makrobiyotik’ beslenme biçimini seçen, evinde süt ürünlerinden şekere kadar birçok besini yasaklayan Madonna, Dolce and Gabbana için verdiği pozlarda bu alışkanlığını bozdu!

Bu kez kraliçe değil domestik Madonna

Moda devinin 2010 koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçen pop kraliçesi, bulaşıkları yıkarken, sebze soyarken ve bir tabak makarnayı iştahla yerken göründüğü pozlar vererek, bir ev kadını fantezisini canlandırıyor. Tasarımcı Stefano Gabbana, fotoğrafları çekerken Madonna’nın da iyi bildiğini belirttiği İtalyan sinemasındaki neorealizm (Yeni gerçekçilik) akımından esinlendiklerini belirtiyor. Gabbana, Madonna’nın evde de bulaşıkları yıkayan bir kadın olduğunu, hatta kendisini spagetti yerken de gördüğünü söylüyor.

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