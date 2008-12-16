Madonna'dan eşe servet!

8 yıllık eşinden geçtiğimiz ay boşanan ABD'li şarkıcı Madonna, İngiliz tarihinin en pahalı boşanma davasına imza attı. Madonna'nın, İngiliz eşine tam 92 milyon İngiliz sterlini ödediği açıklandı.



Şarkıcının sözcüsü Liz Rosenberg, Madonna'nın Ritchie'ye bu parayı, 21 Kasım'da İngiliz mahkemesinin verdiği boşanma kararı uyarınca ödediğini söyledi.



Sözcü, bu paraya çiftin İngiltere'deki 30 milyon dolar değerindeki Ashcombe malikanesinin dahil olduğunu belirtti.



Evlilikleri süre içinde 525 milyon dolar servet yapan çiftin çocuklarının velayet davalarınınsa henüz sonuçlanmadığı bildirildi.



Dünyada 200 milyondan fazla albüm satışı bulunan Madonna'nın fitness hocası Carlos Leon ile ilişkisinden 1996 doğumlu kızı Lourdes bulunuyor.



Madonna ve eski eşi Ritchie'nin 8 yaşlarında Rocco ve Malavi'den evlat edindikleri 3 yaşında David adlı oğulları var.



Madonna ve Ritchie, İskoçya'daki Skibo Şato'sundaki masal düğünlerinden 8 yıl sonra geçen ekimde ayrılacaklarını açıklamıştı.



Madonna'nın önceki ilişkisinden de Lourdes adında bir kızı bulunuyor.





En pahalı boşanmalar



Hollywood yıldızlarının evlilikleri gibi boşanmaları da olay oluyor! İşte dillere destan düğünlerle evlendikleri eşlerine bir servet ödeyerek boşanan ünlüler:



* Paul McCartney: The Beatles'ın kurucusu McCartney, 2007'de Heather Mills'e 110 milyon dolar ödedi.



* Neil Diamond: Efsane rockçı 25 yıllık eşi Marcia Murphey'e tam 150 milyon ödeyerek boşanabildi.



* Steven Spielberg: Amy Irving ünlü yönetmeni 100 milyon dolar karşılığında özgür bıraktı.



* Harrison Ford: 'Ally McBeal'ın yıldızı Calista Flockhart'a aşık olunca senarist eşi Melissa Mathison'a 85 milyon dolar tazminat ödedi.



* Kevin Costner: Çocukluk aşkı olan eşi Cindy Silva'dan boşanmak için servetinin 80 milyon dolarından vazgeçti.





