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Yaşam

Madonna'dan Donald Trump'ın oğullarına tepki

ABD'li pop yıldızı Madonna, ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde ortaya çıkan Donald Trump'ın oğullarına ait bir fotoğrafa tepki gösterdi

05 Eylül 2016 23:15

Popun kraliçesi Madonna, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın oğullarının Afrika’daki bir avda çektirdikleri fotoğrafa tepki gösterdi.

58 yaşındaki ABD’li şarkıcı, Trump’ın oğulları Donald Jr. ve Eric’in öldürdükleri bir leoparla verdikleri pozu Instagram hesabından paylaşarak, “Bu asil hayvanı spor için öldürmek zorunda mıydınız? Donald Trump Jr ve kardeşi Eric, sadece soruyorum. Hillary’ye oy vermek için bir başka neden” diye yazdı.

2011’de çekilmiş olan söz konusu fotoğraf geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. 

 

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