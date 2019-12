Madonna'dan dinler arası hoşgörü daveti

Madonna, 58 ayaktan oluşan Sticky&Sweet adlı konser turnesini tamamladı. Sanatçı, Brezilya’da sona eren turne kapsamındaki her konserinde "dinler arasında hoşgörü" mesajları verdi.



Madonna, "Like a Prayer" şarkısını turnenin her durağında özel bir görsel şov eşliğinde okudu. Ruhsal özgürlük ve tanrı inancından bahsedilen şarkıda, Kuran, Tevrat ve İncil'den alınan bazı önemli bölümler, konserde dev ekranlara yansıtılıyor. Madonna'nın San Paola'daki son konserinde ise Allah kelimesinin hem Latin hem de Arap harfleri ile yansıtılmasından sonra ekranda Hz. Muhammed'in şu hadisi belirdi: "No one of you is a believer until he desires for his brother that which he desires for himself." (Kendisi için istediğini kardeşi için istemeyen inanan değildir.)



Madonna'nın Brezilya'daki konserindeki bu görüntü, ünlü sanatçının Türk hayranlarının biraraya geldiği 'madonnaturk.com' sitesinde yayınlandı.