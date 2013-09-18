Madonna'dan demokrasi eleştirisi



Popun kraliçesi Madonna bu kez siyasi çektiği politik filmle adından söz ettireceğe benziyor. Madonna'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin fragmanı yayınlandı. Ünlü şarkıcı filmde ağır demokrasi eleştirisi yapıyor.

Madonna bu kez siyasi içerikli bir filmle hayranlarının karşısında...Ünlü şarkıcının ifade özgürlüğüne dikkat çekmek için hazırladığı kısa filmin fragmanları yayınlandı.

Madonna'nın yönetmenliğini de üstlendiği filmin adı "Secret Project Revolutıon"; yani "Gizli Proje Devrimi"...

Demokrasi eleştirisi yapılan filmde Madonna parmaklıklar ardında, işkenceye maruz kalırken görülüyor.

17 dakikalık siyah beyaz kısa film 24 Eylül'de internetten yayınlacak.

Madonna, müziğinin yanısıra son dönemde verdiği politik mesajlarla da dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıl çıktığı dünya turnesinde Fransız aşırı milliyetçi lider Marie Le Pen'i gamalı haç ve Hitler bıyığı ile sahneye yansıtmıştı.