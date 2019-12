Madonna’dan AIDS belgeseli

Pop müziğinin eskimeyen yıldızı Madonna, AIDS'ye yardım için film çekti. 50 yaşındaki ünlü sanatçı, Malavi'de AIDS yüzünden yetim kalan çocukların hikâyesini anlattığı belgeseline "I Am Because We Are" adını verdi.



ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen Tribeca Film Festivali'nde seyirci ile buluşan belgesel filmi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 yıl çalışarak hazırladığı belgeselinde Madonna, AIDS yüzünden yaşamını yitiren yaklaşık bir milyon çocuğun öyküsünü anlatıyor.



Bu arada AIDS hastalığına dikkat çekmek amacıyla bugün İstanbul Tünel'de de bir yürüyüş gerçekleşecek. Etkinliğe ünlü isimlerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü de katılacak.