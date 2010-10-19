Madonna yeni sevgilisiyle görüntülendi

T24

Madonna 24 yaşındaki Brezilyalı model Jesus Luz'u çabuk unuttu. New York'ta bir sinema çıkışında görüntülen şarkıcı ve kendisinden yaşça küçük sevgilisi Brahim Zaibat'ın birkaç aydır birlikte olduğu düşünülüyor.Çifte yakın kaynaklar Madonna'nın ilişkinin iyi bir şekilde yürüdüğüne emin olmadan kamuoyu karşısına çıkmamayı tercih ettiğini bildirdi.Şarkıcı şu anda 52 yaşında ve sevgilisi Zaibat'ın yaşı tam olarak bilinmiyor ama 20'lerin ortasında olduğu tahmin ediliyor.Bu fotoğraflar ortaya çıkmadan önce şarkıcının Brahim (Rachiki) ismindeki diğer dansçısı ile birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.Madonna'nın bu iddiaların yanlışlığını kanıtlamak için bilinçli şekilde dışarı çıktığı söyleniyor.