Madonna Türk fotoğrafçıya poz verdi

T24

Mert Alaş ve Marcus Piggott ikilisinin çektiği fotoğraflara bakınca ünlü şarkıcının 51 yaşında olduğunu söylemek imkânsız. Popun kraliçesi dergiye bir söyleşi de verip çok özel anlarını anlattı. Hayatta işi ve çocuklarından daha önemli hiçbir şey olmadığını belirten Madonna, eski kocası Sean Penn’in bir eşcinsel politikacı Harvey Milk’i canlandırdığı ‘Milk’ filmini izlerken ağlamaktan harap olduğunu söyledi. “Sean öyle iyi bir oyuncu ki kendimi tutamayıp saatlerce ağladım” diyen Madonna, eski eşlerini hep sevmeye devam ettiğini söylüyor. ‘Confessions on a Dancefloor’ ve ‘Hard Candy’ albümleriyle kariyerinde zirveyi koruyan yıldız, Amerikan yönetmen Gus Van Sant’la yaptığı söyleşide şu sıra sinema kariyerine yoğunlaştığını ve şarkı söyleyecek enerjisi kalmadığını de anlattı.