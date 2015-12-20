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Madonna, Sean Penn'in kendisine şiddet uyguladığı yönündeki iddialar hakkında ne dedi?

"Sean'ın evliliğimiz dönemince bana şiddet uyguladığına dair söylentilerin yayıldığının farkındayım"

20 Aralık 2015 01:28

Empire dizisinin yapımcısı Lee Daniels'ın bir röportajında dile getirdiği "Sean Penn'in evlilikleri süresince Madonna'ya şiddet uyguladığı" yönündeki iddia, ünlü şarkıcı tarafından yalanlandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Lee Daniels bir röportajında, dizinin başrol oyuncusu Terrence Howard'ın bir kadına şiddet uyguladığını kabul ettiğini belirtip bunu Sean Penn'in durumuyla karşılaştırdı. Daniels 1980'lerde evli oldukları süre boyunca Madonna'nın Penn'in uyguladığı şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Ünlü oyuncu Penn bu iddiaları yalanladıktan sonra Daniels'e karşı New York'ta mahkemeye başvurarak dava açtı. Madonna da dava için verdiği yeminli ifade bu iddiaları reddetti ve şunları söyledi.

"Yıllar boyunca Sean'ın evliliğimiz dönemince bana şiddet uyguladığına dair söylentilerin yayıldığının farkındayım. Evliliğimizde birden fazla oldukça şiddetli tartışmalarımız oldu. Ancak bunların hiçbirinde Sean bana ne vurdu, ne beni bağladı ne de psikolojik olarak şiddet uyguladı. Bütün bu iddialara temelsiz, asılsız ve oldukça da saçma."

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