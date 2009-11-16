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Madonna Rio'nun varoşlarında!

Pop ikonu Madonna yardım amacıyla gittiği Rio De Janerio’nun Dona Marta adlı gecekondu bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı.

16 Kasım 2009 02:00

Pop ikonu Madonna yardım amacıyla gittiği Rio De Janerio’nun Dona Marta adlı gecekondu bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı.

Brazilian kids try to see US singer Madonna from a church roof during her visit to Dona Marta shantytown, Rio de Janeiro, Brazil, on November 13, 2009. Madonna was scorted by Rio de Janeiro's governor Sergio Cabral in her visit.

Bölgeyi Rio de Janeiro valisi Sergio Cabral ile birlikte ziyaret eden Madonna’ya çocukların ilgisi hayli yoğundu. Çocuklar dünyaca ünlü yıldızı görebilmek için çatılara tırmandı, popstar için dans gösterileri yaptı...

Pazartesi gününden itibaren Rio De Janeiro’da olan Madonna’nın programı pek yoğundu. 51 yaşındaki pop yıldızı, birçok işadamı ve resmi görevliyle ülkedeki çocuklarla ilgili birçok sosyal sorumluluk projesi görüşmelerinde bulundu. Rio belediye başkanı Eduardo Paes, Madonna’yı 2016’da Rio’da yapılacak olan olimpiyatların açılışında sahne alması için davet ettiklerini belirtti.

Kayınvalideyle yemek

Madonna’nın Rio ziyaretinde 23 yaşındaki Brezilyalı sevgilisi Jesus Luz’un olan 36 yaşındaki kuaför annesi Cristiane Regina da Silva ile de görüştüğü iddia ediliyor.
Yerel medya, Madonna’nın sevgilisi Jesus Luz’un ailesiyle akşam yemeğine çıktığını ve evlilik tarihinin konuşulduğunu yazdı. Jesus Luz’u 13 yaşındayken dünyaya getiren ve Madonna’dan 15 yaş küçük olan Da Silva, daha önce oğlunun ilişkisini yaş farkı nedeniyle eleştirmişti.
Üç çocuğu olan Madonna Guy Ritchie’den boşandıktan sonra kendisinden 28 yaş küçük Luz ile birlikteliğe başlamıştı.

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