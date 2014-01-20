Madonna özür diledi

Afrika kökenli insanlar için "n" harfi ile başlayan bir kelime kullanan şarkıcı, ABD medyasına yaptığı açıklamada, kelimeyi hakaret anlamında kullanmadığını ve bunu hakaret kabul eden insanlardan özür dilediğini belirtti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Madonna, 8 yaşındaki oğlunu boks eldivenleriyle poz verirken gösteren fotoğrafı gelen tepkiler üzerine Instagram'dan kaldırmıştı. Tepkiler arttıktan sonra, Madonna fotoğrafı yeniden yüklemiş ve tepki gösterenlere küfürlü bir cümleyle kızgınlığını ifade etmişti.