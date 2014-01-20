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Madonna özür diledi

Ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabına koyduğu oğlu Rocco’nun fotoğrafının altına yazdığı ifade için özür diledi

20 Ocak 2014 10:48

Afrika kökenli insanlar için "n" harfi ile başlayan bir kelime kullanan şarkıcı, ABD medyasına yaptığı açıklamada, kelimeyi hakaret anlamında kullanmadığını ve bunu hakaret kabul eden insanlardan özür dilediğini belirtti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Madonna, 8 yaşındaki oğlunu boks eldivenleriyle poz verirken gösteren fotoğrafı gelen tepkiler üzerine Instagram'dan kaldırmıştı. Tepkiler arttıktan sonra, Madonna fotoğrafı yeniden yüklemiş ve tepki gösterenlere küfürlü bir cümleyle kızgınlığını ifade etmişti.

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