Madonna'nın 'salgın herkesi eşitledi' sözlerine tepki: Eşit değiliz, en çok acıyı fakirler çekecek

Şarkıcı Madonna, Koronavirüs nedeniyle paylaştığı videoda 'Koronavirüsün herkesi eşit hale getirdiğini' iddia etti. Hayranları ise, Madonna'ya itiraz ederek "En çok acıyı fakirler çekecek" dedi.

Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan ve çektikleri videolarla hayranlarına seslenmeye devam eden ünlüler arasına Madonna da katıldı. Ancak, banyo yaparken paylaştığı videosunda söylediği sözler nedeniyle Madonna'nın paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.

Çiçeklerle süslenmiş bir küvette çıplak bir şekilde oturarak koronavirüsle ilgili hislerini açıklayan Madonna, salgının dünyadaki insanları 'eşitlediğini' savundu. Madonna, paylaşımında şunları söyledi:

"Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç şey hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması"

Ancak, Madonna'nın söz konusu iddiaları sosyal medyada çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Ünlü şarkıcının sözlerini olumlu bulanların yanında çok sayıda hayranının da eleştirdiği görüldü.

Madonna'nın paylaşımının altına yorum yapan kullanıcılardan biri, "Özür dilerim kraliçem, seni çok seviyorum ancak biz eşit değiliz. Aynı hastalıklar nedeniyle ölebiliriz, ancak en çok acıyı fakirler çekecek. Bu trajediyi hiçbir şekilde romantize etmeyin"ifadelerini kullandı.

Bir diğer kullanıcı ise, Madonna'nın şarkısına atıfla "Hayat bir gizemdir. Bazı insanlar evlerinde güvendeyken bazıları hayatlarını riske atar" dedi.

'Marilins' isimli kullanıcı ise, "Eğer gemi batıyorsa, banyonda senin için çalışan insanlarla birlikte gerçekten birlikte batacağımızı mı düşünüyorsun?" yorumunda bulundu.