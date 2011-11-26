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Madonna nihayet İstanbul'a geliyor

Madonna’nın şehir efsanesine dönüşen İstanbul konseri sonunda gerçekleşecek gibi görünüyor.

26 Kasım 2011 02:00

T24 - Madonna’nın şehir efsanesine dönüşen İstanbul konseri sonunda gerçekleşecek gibi görünüyor. Şu sıralar yeni albüm üzerine çalışan pop ikonu, 7 Haziran 2012’de TT Arena’da sahneye çıkacak.

Radikal'in haberine göre; Madonna’nın İstanbul konseri için Türkiye’de partner arayışına girişen Live Nation şirketi, müzik dünyasındaki söylentilere göre BKM Oganizasyon’la anlaşmış.

Madonna’nın henüz kesinleşmeyen 2012 konser programında 6 Haziran’da Abu Dabi, 10 Haziran’da ise Tel Aviv konserleri planlanıyor.

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