Madonna nihayet İstanbul'a geliyor

T24 - Madonna’nın şehir efsanesine dönüşen İstanbul konseri sonunda gerçekleşecek gibi görünüyor. Şu sıralar yeni albüm üzerine çalışan pop ikonu, 7 Haziran 2012’de TT Arena’da sahneye çıkacak.





Radikal'in haberine göre; Madonna’nın İstanbul konseri için Türkiye’de partner arayışına girişen Live Nation şirketi, müzik dünyasındaki söylentilere göre BKM Oganizasyon’la anlaşmış.

Madonna’nın henüz kesinleşmeyen 2012 konser programında 6 Haziran’da Abu Dabi, 10 Haziran’da ise Tel Aviv konserleri planlanıyor.