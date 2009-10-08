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Madonna milyonluk tazminat kazandı

Madonna, çalınan düğün fotoğraflarını yayınladığı gerekçesiyle "Mail on Sunday" gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı.

08 Ekim 2009 03:00

Pop müziğin kraliçesi Madonna, çalınan düğün fotoğraflarını yayınladığı gerekçesiyle "Mail on Sunday" gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı.

Ünlü şarkıcı Madonna ve yönetmen Guy Ritchie'nin 2000 yılındaki düğününe ait  fotoğrafları elde ederek izinsiz yayınladığı gerekçesiyle sanatçının İngiliz "Mail on Sunday" gazetesine karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Sanatçının avukatı, müvekkilinin kendisine teklif edilen 'yüklü' miktardaki tazminatı kabul ettiğini açıkladı. Ancak tazminatın miktarı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Karar açıklandığı sırada Madonna mahkemede hazır bulunmadı.

Madonna ve İngiliz yönetmen Guy Ritchie 2000 yılında evlenmiş, 2008 yılında boşanmışlardı.

Fotoğrafları çalınmış

51 yaşındaki şarkıcı, düğün fotoğraflarının Kaliforniya'daki evinden çalındığını iddia etmiş ve gazete aleyhine 5 milyon 400 bin euroluk tazminat davası açmıştı.

Madonna ve İngiliz yönetmen Guy Ritchie 2000 yılı sonunda, masal gibi bir düğünle İskoçya'da bir şatoda evlenmiş ve geçen yıl Kasım ayında boşanmışlardı.

26 yıllık müzik kariyeri boyunca birçok başarılı albüme imza atan pop müziğin kraliçesi Madonna, 1985 yılında da ünlü aktör Sean Penn ile evlenmiş, bu evlilik de 1989 yılında boşanma ile sonuçlanmıştı.

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