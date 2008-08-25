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Dünya

Madonna McCain'i sahneden vurdu

Madonna, konser sırasında arka plandaki görüntülerde Hitler fotoğrafının yanına ABD başkan adayı McCain'in fotoğrafını da koyunca kıyamet koptu.

25 Ağustos 2008 03:00

Madonna, konser sırasında arka plandaki görüntülerde faşist Hitler ve diktatör Mugabe'nin fotoğraflarının yanına ABD başkan adayı McCain'in de fotoğraflarını koyunca kıyamet koptu.

Geçen hafta 50 yaşına giren Madonna'nın cumartesi günü dünya turnesini başlattığı Cardiff kentinde seslendirdiği "Get Stupid" adlı şarkısında, arka plandaki yıkım görüntülerinde Adolf Hitler ve Zimbabve diktatörü Robert Mugabe ile birlikte ABD başkan adaylarından John McCain'i kullanması, Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibinin protestosuna yol açtı.

Fox News kanalının yayınladığı açıklamaya göre, McCain'in sözcüsü Tucker Bounds, "Madonna'nın gösterisindeki görüntülerde yapılan karşılaştırmaların skandal, kabul edilmez ve bölücü amaçlı olduğunu" savundu.

Obama'ya desteğin uzantısı mı?

Sözcü, "Bu açıkça, dünya çapında ünlü arkadaşlarının Barack Obama'ya desteklerinde, sataşma ve yermenin yanı sıra kabul edilemez saldırılara başvurmakta tereddüt etmediklerini gösteriyor" dedi.

Geçmişte Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush'a yönelik provokatif eleştiri ve eylemlerde bulunmakta çekinmeyen Madonna, Cardiff'te başlattığı "Sticky and Sweet" adlı dünya turnesinde "Get Stupid" şarkısını seslendirirken, arka plandaki yıkım görüntülerinde Hitler'in ardından Zimbabve'nin 28 yıldır iktidarda bulunan 84 yaşındaki lideri Robert Mugabe ve McCain görülmüştü.

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