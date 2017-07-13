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Madonna Malavi'de hastane açtı

Madonna hastaneye Malavi'de evlat edindiği kızının ismini verdi

13 Temmuz 2017 22:40

Pop müziğin kraliçesi Madonna, dört evlatlık çocuğunun doğduğu ülke olan Malavi'de bir çocuk hastanesi açtı. Ünlü pop ikonu hastaneye, Malavi'den evlat edindiği kızının adını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Doğu Afrika ülkesi Malavi'den dört çocuk evlat Madonna, çocuklarının doğduğu ülkeye gönül borcunu orada bir çocuk hastanesi açarak ödedi.  Afrika'daki bu türde ilk merkez olan hastane, şarkıcının 2006'da kurduğu, Raising Malawi hayır kurumu tarafından finanse edildi.

58 yaşındaki ABD'li pop ikonu, 50 yatak kapasiteli çocuk hastanesinin açılışını 11 yaşındaki Malavili kızı Mercy James ile birlikte yaptı.

Madonna, "Mercy James Pediatrik Cerrahi ve Yoğun Bakım Enstitüsü" adı verilen hastanenin açılışında kızına sevgisini ona sarılarak gösterdi.

Hastane açılışında konuşan Devlet Başkanı Peter Mutharika, Madonna'ya hitaben, "Siz Malavi'den dört çocuk evlat edindiniz, şimdi biz de sizi, bu ulusun kızı olarak evlat ediniyoruz" dedi.

Madonna ise "Malavi ailemi şimdiye kadar hayal edebileceğimden daha fazla zenginleştirdi. Yapmayı hayal ettiğim pek çok şey var. Bir gün bu türden bir hastane yaptıracağımı hayal etmemiştim" dedi.

Madonna, Mercy James'in yanı sıra 11 yaşındaki oğlu David Banda'yı ve son olarak da yıllarca düzenli olarak ziyaret ettiği yetimhanede kalan dört yaşındaki ikizler Estere ve Stella'yı Malavi'den evlat edindi.

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