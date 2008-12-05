Madonna Louis Vuitton çekiminde

Madonna, Marc Jacobs'un direktörlüğünü yaptığı Louis Vuitton markasının son çantası için kamera karşısına geçti.
05 Aralık 2008 02:00
Dünyanın en ünlü fotoğrafçılarından Steven Meisel çekti, dünyanın en ünlü kadın şarkıcısı asi ruhunu yansıtan pozlarını bir bir verdi. Diva Madonna, Marc Jacobs'un direktörlüğünü yaptığı Louis Vuitton markasının son çantası için kamera karşısına geçti.
Şimdiye kadar pek çok ünlüyle çalışan dünyaca ünlü marka Louis Vuitton'un yeni koleksiyonunun son parçası olan markanın klasikleşmiş çantalarından biri için Madonna'dan başka bir isim düşünülemezdi hiç kuşkusuz! Son dönemlerde yönetmen eşi Guy Ritchie'yle yaşadığı ayrılıkla sık sık gündeme gelen pop müziğin kraliçesi, Steven Meisel imzalı fotoğraflarda yerini aldı.
Meisel'la Madonna'nın bu buluşması ilk değil. Bundan 16 yıl önce, 1992 yılında şarkıcının Sex isimli kitabı için verdiği birbirinden kışkırtıcı pozları fotoğraflayan isim de yine ünlü fotoğrafçı olmuştu.
Dedikodulara göre Madonna'nın bu reklam kampanyası için 10 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı söylense de, edinilen bilgiye göre anlaşılan fiyat 6.5 milyon dolar olmuş.
12 yıl önce Arjantin'in ilk resmi first lady'si Evita Peron'u canlandırdığı 'Evita' müzikal filminde rol alan Madonna, aradan onca yıl geçtikten sonra ilk defa Arjantin'e gitti.
Dünya turnesinin bir başka ayağı olan başkent Buenos Aires'e gelen şarkıcı, 200 dansçısı, teknik ekibi ve üç çocuğuyla birkaç gün şehirde kalacak.