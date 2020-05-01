Madonna, Koronavirüs antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu: Yarın çıkıp Covid-19 havası soluyacağım

Şarkıcı Madonna, Koronavirüs antikor testinin pozitif çıktığını duyurdu. Instagram'da "Karantina günlükleri" paylaşımı yapan Madonna, "Yarın arabamla uzun bir yola çıkıp camı açıp Covid-19 havasını içime çekeceğim" dedi.

Madonna, Instagram'da paylaştığı bir videoda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) antikor testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi. "Karantina günlükleri" paylaşan 61 yaşındaki şarkıcı, "Yarın arabamla uzun bir yola çıkacağım ve camı açıp havayı içime çekeceğim. Dışarıdaki Covid-19 havasını soluyacağım. Evet. Umarım güneş parlıyordur" dedi.

Antikor testleri vücudun önceden Covid-19'la karşılaşıp karşılaşmadığını ortaya çıkarıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, antikor testleri için "Pozitif test sonucu, vücudunuzda daha önceden Sars-CoV-2 virüsü kaynaklı bir enfeksiyon yaşandığını ortaya koyar" demişti. Öte yandan vücutta antikor bulunmasının Covid-19'a karşı ne derece bağışıklık sağladığı konusunda henüz kesin bir sonuç alınmadı.