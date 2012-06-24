Madonna konser sonrası DNA temizliği için ekip kurdu

Madonna'nın son dünya turunda DNA örnekleri alınmasın diye her konserden sonra giyinme odasını bir ekibe baştan aşağıya temizlettiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Madonna DNA'sının çalınacağına inanıyor. İngiliz Mirror gazetesi, ünlü şarkıcının bir "sterilizasyon ekibi" kurduğunu ve bu ekibin, şarkıcının saçı, cildi, teri ve tükürüğünden kaynaklanabilecek her türlü kalıntısını temizlediğini yazdı. Ünlü popçunun, sahne arkasına sadece belirli kişilerin girmesine müsaade ettiği, giyinme odasına ise temizlik dışında kimsenin bakmasına bile müsaade etmediği dile getirildi.

Madonna'nın dünya turu kapsamında pazar günü Portekiz'de vereceği konseri organize eden Alvaro Ramos, "Her türlü ihtimamı göstereceğiz. Neticede sanatçının taleplerini yerine getirmek zorundayız" dedi. Madonna tur kapsamında daha önce de İsrail, Türkiye, İtalya ve İspanya'da konser verdi.