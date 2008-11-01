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Madonna, kocasını tehdit ediyor

Ünlü şarkıcı Madonna'nın, boşanmak üzere olduğu kocası Guy Ritchie'ye tehdit mesajları gönderdiği iddia edildi

01 Kasım 2008 02:00

Ünlü şarkıcı Madonna'nın, boşanmak üzere olduğu kocası Guy Ritchie'ye tehdit mesajları gönderdiği iddia edildi.

İngiliz `Mirror' gazetesi, 50 yaşındaki ünlü pop şarkıcısı Madonna'nın, boşanmak üzere olduğu 40 yaşındaki eşi Guy Ritchie'e tehdit mesajları gönderdiğini yazdı.

Mirror, film yönetmeni Guy Ritchie'nin, `Sherlock Holmes' filminin çekimleri sırasında Madonna'nın kendisine gönderdiği `Sen biteceksin' şeklindeki tehdit mesajını setteki ekip elemanlarına göstererek, boşanmak için haklı olduğunu kanıtlamaya çalıştığını da iletti.

Madonna'yla nasıl yaşanır?

Gazete konuyla ilgili haberinde, Ritchie'nin boşanmak üzere olduğu karısının davranışlarını `tuhaf' bulduğunu, bir çok esrarengiz mesajlar aldığını, fakat bu mesajların artık kendisini rahatsız etmediğini belirttiğini ve ``Bu Madonna'nın birçok şakalarından biri, ama hiç komik değil. Onunla yaşamanın nasıl olduğunu hayal edebiliyor musunuz?'' şeklindeki sözlerine de yer verdi.

Bu kez kararlılar

Madonna ve Guy Ritchie çiftinin boşanacaklarına dair haberler aylar öncesinde de çıkmaya başlamıştı. Madonna, tüm bu söylentileri yalanlamış, basına eşiyle mutluluk pozları vermişti. Ancak çiftin bu mutlu hali kısa sürdü. Madonna'nın basın sözcüsü ise yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada, çiftin 7,5 yıl süren evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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