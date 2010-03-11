Madonna kızıyla giyim sektörüne el atıyor

T24 - Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kızı Lourdes ile birlikte çocuk giyim sektörüne giriyor. Ünlü sanatçı ile kızının Iconix Brand Group adlı tekstil şirketi yardımıyla tasarladığı çocuk kıyafetleri, çocuk çanta ve diğer aksesuarlarının önümüzdeki eğitim yılından önce, ünlü zincir Macy's'in mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı.



Macy's'in pazarlama müdürü Jeff Gennette, yaptığı yazılı açıklamada, Madonna'nın "Material Girl" adlı şarkısının ismini taşıyan koleksiyonun Macy's'in dinamik bir markası olacağını, bir moda ikonu olan Madonna'nın genç müşterilere yeni bir soluk getirebileceğini ifade etti.



Aynı zamanda çocuk kitapları yazarı olan Madonna'nın bu ilk koleksiyonla yetinmeyeceği tahmin ediliyor. Sanatçının ayrıca 2011'de güzellik ürünleri sektörüne de el atmayı planladığı belirtiliyor.