Madonna kimseye yakalanmadan Ortaköy'de keyif yaptı

Türkiye'den dün ayrılan ünlü popçu Madonna’nın, TT Arena’da verdiği muhteşem konserden bir gün sonra sevgilisi İbrahim Zaibat ile kaldıkları Çırağan Oteli’nden çıkıp Ortaköy’e yürüdüğü ortaya çıktı.

Madonna ve sevgilisi Zaibat yanında korumalar olmadan Ortaköy’deki Ecrin Cafe’ye giderek nargile ve kebap keyfi yaptı. Tanınmak istemeyen Madonna’nın pardesü ve başörtü taktığı görüldü.

Ziabat ise Ortaköy’den mekâna girene kadar kafasından kapişonunu çıkarmadı. Madonna’yı bu haliyle kimse tanımadı. Gittiği mekânın çalışanları da Madonna ve sevgilisini tanıyamadı. Teras katına çıkan çift, içeride yaklaşık 45 dakika kaldı.

Madonna, zel domates sosundan yapılan dana bonfileli kebap yedi. Daha sonra ünlü popçu, Ortaköy’ün meşhur kumpirinin tadına baktı. Yemek bitiminde ise Zaibat elma naneli sakızlı karışık nargile söyledi. Çift mekânda romantik dakikalar da yaşadı. Sarılarak oturan çiftin, bir ara karşı masadaki gençlerle diyalog kurması ise dikkat çekti. Çift, mekandan çıkmadan önce ise teras katından Ortaköy Meydanı’na baktı.