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Madonna kara çarşafa büründü

Madonna, Instagram hesabında sadece gözlerinin göründüğü siyah çarşaflı fotoğrafını paylaştı

26 Haziran 2014 18:35

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Madonna'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar büyük tartışmalara neden oldu. Bugüne kadar çokça tepki çeken 55 yaşındaki şarkıcı Instagram'dan paylaştığı burkalı, kara çarşaflı fotoğrafı ile görenleri şaşırttı.

Bu fotoğrafı paylaştıktan hemen sonra takipçilerinin olumsuz tepkisiyle karşılaşan Madonna, herhangi bir açıklama yapma yoluna ise gitmedi. Hayranların tepkisinin sebebinin Madonna’nın dini kıyafetleri kullanmasının değil, daha önce bu temanın Lady Gaga tarafından da kullanılmış olması olduğu ifade ediliyor. Bunu fırsat bilen Lady Gaga hayranlarının da Madonna’yı taklitçilikle suçladığı belirtiliyor.

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