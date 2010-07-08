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Kültür-Sanat

Madonna kamera arkasına geçiyor

2008 yılında 'Filth and Wisdom' adlı komediyle ilk kez yönetmenliği deneyen Madonna, senaryosuna da katkıda bulunduğu 'W.E.' adlı romantik komediyle bu kez daha iddialı.

08 Temmuz 2010 03:00

T24- Şarkıcılıktan oyunculuğa, kitap yazarlığından modaya popüler kültürün her alanında kendini gösteren Madonna, İngiltere, Fransa ve ABD'de film çekimlerine başladı.


Filmin kadrosuna İngiltere'nin en saygı duyulan oyuncularından James Fox ve Laurence Fox da katıldı. 71 yaşındaki James Fox son olarak Sherlock Holmes'te, Billie Piper ile evli olan oğlu da 'Lewis' adlı TV dramasında oynamıştı.


Amerikalı dul Wallis Simpson'a aşık olduktan sonra tahttan çekilmek zorunda kalan 8. Kral Edward'ın hayatını anlatacak olan filmde ikili, Kral 5. George ve oğlunu canlandıracak.


Wallis karakterini Andrea Riseborough'nun oynayacağı filmin senaryosu Madonna ve 'In Bed With Madonna' filminin yönetmeni Alek Keshishian'a ait.

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